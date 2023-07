Devisen Wien (Früh) - Euro startet stabil in die Woche

Der Euro hat sich am Montag im frühen Handel nur wenig verändert gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 8.45 Uhr bei 1,1133 Dollar und damit auf dem Niveau vom US-Handel am Freitag und weiterhin stabil über der Marke von 1,11 Dollar.

Die Blicke der Marktteilnehmer sind in dieser Woche auf die Zinsentscheidungen der großen Notenbanken im Verlauf der nächsten Tage gerichtet. Am Markt wird erwartet, dass die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank ihre Leitzinsen um jeweils 25 Basispunkte anheben.

"Zweifel an der Bereitschaft der beiden großen Notenbanken, EZB und Fed, in dieser Woche die Zinsen zu erhöhen, sind wohl nicht angebracht, wohl aber sind die nächsten Schritte der Geldpolitik im weiteren Jahresverlauf nicht in Stein gemeißelt und eingehende Konjunkturdaten werden die mittel- und langfristigen Erwartungen beeinflussen", schreiben die Experten der Helaba.

Aus den USA werden vor der Zinssitzung keine wichtigen Zahlenveröffentlichungen mehr erwartet, in der Eurozone hingegen stehen zum Wochenstart die Einkaufsmanagerindizes für Juli an. "Der konjunkturelle Pessimismus in Deutschland und der Eurozone ist groß und daran werden die Stimmungsindikatoren wohl nichts ändern", meint die Helaba im Vorfeld der Zahlen. Die Daten dürften wohl keinen Anlass geben, einen erneuten Anstieg des Euro zu erwarten, schreibt die Helaba weiter.

