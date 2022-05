Devisen Wien (Früh) - Euro steigt auf 1,074 Dollar

Der Euro hat am Freitag im Frühhandel an die Kursgewinne vom Vortag angeknüpft und ist auf den höchsten Stand seit rund einem Monat gestiegen. In der Spitze legte der Euro in der Nacht bis auf 1,0765 US-Dollar zu. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0742 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,0697 Dollar festgesetzt.

Seit Donnerstag in der Früh ist der Kurs des Euro um etwa einen Cent gestiegen. Zuletzt profitierte die Gemeinschaftswährung von einer allgemeinen Dollar-Schwäche nach enttäuschenden Konjunkturdaten aus den USA. Am Donnerstag war bekannt geworden, dass die amerikanische Wirtschaft im Winter stärker als erwartet geschrumpft war.

Zudem wurde der Euro im Verlauf der Woche durch die Aussicht auf eine Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank gestützt. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte nach langem Zögern zu Beginn der Woche Signale für eine Zinswende im Juli geliefert.

Darüber hinaus hatten einige EZB-Vertreter im Verlauf der Woche auch einen größeren Zinsschritt um 0,50 Prozentpunkte nicht ausgeschlossen. Seit Montag hat der Euro im Handel mit dem Dollar rund zwei Cent an Wert gewonnen.

Auch das charttechnische Bild für den Euro hat sich damit aufgehellt, schreiben die Analysten der Helaba. Die nächste entscheidende Hürde für den Euro orten die Analysten bei der Marke von 1,08 Dollar.

Impulse für den Devisenhandel könnten jetzt die am Vormittag anstehenden Daten zur Geldmenge in der Eurozone bringen. Zuletzt hatte das Geldmengenwachstum keinen zusätzlichen monetären Preisdruck signalisiert, schreiben die Analysten der Helaba. "Daran sollten die heute anstehenden Aprilzahlen wenig ändern", so die Experten. Am Nachmittag gibt es in den USA dann Zahlen zu den Konsumausgaben und persönlichen Einnahmen.

mik/ger

