Devisen Wien (Früh) - Euro steigt auf 1,1269 US-Dollar

Der Euro hat am Dienstag in der Früh gegen den US-Dollar zugelegt. Er notierte gegen 9 Uhr mit 1,1269 Dollar, nachdem er am Montagabend mit 1,1245 Dollar gehandelt worden war.

Impulse für den Devisenhandel könnten im Tagesverlauf Arbeitsmarktdaten aus Europa und der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA bringen. Die Analysten der Helaba erwarten von dem Index eine leichte Stimmungseintrübung.

So hatten regionale Industriebefragungen zuletzt ein gemischtes Bild gezeigt. Unterm Strich dürfte das viel beachtete Stimmungsbarometer aber weiter im Wachstumsbereich liegen und einen Aufschwung signalisieren, schreiben die Analysten.

Gestützt werden dürfte der Euro zudem vom zunehmenden Druck auf die EZB, ihre Leitzinsen zu erhöhen, so die Experten. Das technische Umfeld dürfte den Euro aber weiter belasten. Den nächste Widerstand für den Euro erwarten die Analysten im Bereich von 1,13 Dollar.

mik/ger

ISIN EU0009652759 EU0009652759