Devisen Wien (Früh) - Euro steigt gegenüber dem US-Dollar

Der Euro hat sich am Dienstag in der Früh mit Zuwächsen zum US-Dollar gezeigt. Er notierte gegen 9 Uhr bei 1,0919 Dollar, nachdem er am Vorabend noch knapp unter der Marke von 1,09 Dollar gehalten hatte.

Der Berichtstag steht unter anderem im Zeichen des heute beginnenden Gipfeltreffens der BRICS-Gruppe. Dabei steht vor allem eine Erweiterung im Fokus, über die sich China und Russland geostrategischen Einfluss im globalen Süden sichern wollen, schrieben die Experten der Helaba.

Datenseitig richtet sich die Aufmerksamkeit vor allem auf die am Nachmittag anstehenden Verkäufe bestehender US-Eigenheime. "Es wird mit einem unveränderten Wert gerechnet", so die Helaba. Am Vormittag wird zuvor die Leistungsbilanz der Eurozone im Juni veröffentlicht.

ISIN EU0009652759 EU0009652759