Devisen Wien (Früh) - Euro steigt gegenüber US-Dollar geringfügig

Der Euro hat am Dienstagvormittag gegenüber dem US-Dollar etwas aufgewertet. Er notierte bei 1,0706 Dollar, nachdem er am Vorabend noch unterhalb der Marke von 1,07 Dollar gehandelt worden war. Der Euro-Referenzkurs war am Montag von der Europäischen Zentralbank mit 1,0670 Dollar ermittelt.

Die Blicke richten sich einerseits auf das ZEW-Saldo, welches am Vormittag aus Deutschland erwartet wird. Das Hauptaugenmerk liegt allerdings am Nachmittag auf US-Verbraucherdaten. "Nach drei Monaten in Folge mit höheren Jahresraten beim Gesamtindex der Verbraucherpreise dürfte sich nun wieder ein kräftiger Rückgang einstellen", so die Helaba.

sto/kve

ISIN EU0009652759 EU0009652759