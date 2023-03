Devisen Wien (Früh) - Euro steigt über 1,06 Dollar

Der Euro hats ich am Freitag im frühen Handel mit Kursgewinnen gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Gegen 9.00 Uhr notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,0615 Dollar und damit über dem Wert vom Vorabend, als sie noch unter der Marke von 1,06 Dollar lag.

Zuletzt hatt eine breit angelegte Dollarstärke dem Euro zu schaffen gemacht. Der Greenback hatte zu allen anderen wichtigen Währungen zugelegt, nachdem jüngste Daten auf eine robuste Lage am US-Arbeitsmarkt hindeuteten.

Am Vortag war bekannt geworden, dass die Inflation in der Eurozone im Februar binnen Jahresfrist um 8,5 Prozent geklettert war - Volkswirte hatten mit einem stärkeren Rückgang auf 8,3 Prozent gerechnet. "Bereits vor Veröffentlichung der EWU-Teuerung brachte EZB-Chefin Lagarde zum Ausdruck, dass die Inflation in der Eurozone im Februar noch hoch ausfallen dürfte, im neuen, laufenden Monat aufgrund von Basiseffekten aber deutlicher zurückgehen würde. Dies sorgte für eine zumindest temporäre Erleichterung an den Märkten", so die Helaba.

Im weiteren Tagesverlauf dürften die Blicke datenseitig vor allen auf die USA gerichtet sein, wo der ISM-Index des Nicht-Verarbeitenden Gewerbes zur Veröffentlichung ansteht, aber auch diverse EZB- und Fed-Reden werden laut Helaba Beachtung bei den Marktteilnehmern finden.

kat/sto

ISIN EU0009652759 EU0009652759