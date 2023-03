Devisen Wien (Früh) - Euro tendiert im frühen Handel etwas höher

Der Euro hats ich am Freitag im frühen Handel mit Kursgewinnen gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 9.00 Uhr bei 1,0596 Dollar und kratzte damit an der 1,06-Dollar Marke. Am Vorabend hatte der Euro noch bei 1,0579 Dollar gelegen. Im Fokus des heutigen Handelstages steht der US-Arbeitsmarktbericht, der am Nachmittag veröffentlicht wird. Im Vorfeld der Zahlen dürften größere Bewegungen am Devisenmarkt weitgehend ausbleiben.

"Das Wohl und Wehe an den Finanzmärkten hängt heute am Arbeitsmarktbericht in den USA. Zwar sind die Vorgaben solide, allerdings wird dies weitgehend erwartet und daher könnten die Marktreaktionen bei enttäuschenden Zahlen heftiger ausfallen als bei einem erneut robusten Bericht", schreiben die Experten der Helaba.

Auch zum japanischen Yen konnte der Euro in der Früh zulegen und notierte bei 144,50 Yen. Die japanische Währung neige derzeit zur Schwäche, schreibt die Helaba dazu. "Zwar hat er sich gestern etwas erholen können, in den letzten Wochen stand er aber unter Druck, was damit zu erklären ist, dass die Bank von Japan an der ultralockeren Geldpolitik festhält. Auch heute wurde auf der letzten BoJ-Sitzung unter Führung von Kuroda eine unveränderte Geldpolitik beschlossen", so die Devisenexperten.

Wie heute bekannt wurde, hat die japanische Notenbank (BoJ) die ultraniedrigen Zinssätze beibehalten und keine Änderungen an ihrer umstrittenen Zinspolitik vorgenommen. Die heutige Zinstagung war die letzte unter der Leitung des scheidenden Zentralbankchefs Haruhiko Kuroda, der über Jahre eine ultra-lockere geldpolitische Linie verfolgt hat. Seine massiven Stimulierungsmaßnahmen wurden dafür gelobt, dass sie die Wirtschaft aus der Deflation herausgeholt haben, belasteten aber auch die Gewinne der Banken und verzerrten die Funktion der Märkte durch die anhaltend niedrigen Zinssätze.

Kurodas Nachfolger Kazua Ueda übernimmt im April das Ruder. Er hat Spekulationen über eine rasche Abkehr von der ultra-laxen Geldpolitik gedämpft. Noch sei es zu früh, um über Details einer Ausstiegsstrategie zu sprechen, auch wenn er dazu bereits Ideen im Kopf habe.

kat/sto

ISIN EU0009652759 EU0009652759