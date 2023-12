Devisen Wien (Früh) - Euro tendiert im frühen Handel etwas höher

Der Euro hat am Freitag in der Früh leichte Zuwächse verzeichnet. Er notierte kurz vor neun Uhr bei 1,0899 US-Dollar, nachdem er am Vorabend bei 1,0885 Dollar gehalten hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,0931 Dollar festgesetzt.

Nachdem am Vortag bekannt geworden war, dass die Inflation im Euroraum stärker gefallen sei als erwartet, richten sich die Blicke am Berichtstag auf Wortäußerungen von Notenbankern dies- und jenseits des Atlantiks. Darüber hinaus werden Stimmungsdaten veröffentlicht, darunter der ISM-Index des verarbeitenden Gewerbes in den USA.

Charttechnisch konnte sich der Euro im Verhältnis zum US-Dollar zuletzt nicht klar vom 61,8-%-Retracement bei 1,0960 lösen, kommentierten die Experten der Helaba. Solange sich die Gemeinschaftswährung aber über den gleitenden Durchschnitten von 21 Tagen, 100 Tagen und 200 Tagen halte, blieben mittelfristig die Chancen auf Kursgewinne gewahrt.

"Heute aber sollte nicht zu viel erwartet werden, denn wenn die Zinssenkungserwartungen bezüglich der Fed nicht weiter forciert werden, könnte dies dem US-Dollar helfen", so die Helaba-Analysten weiter.

