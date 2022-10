Devisen Wien (Früh) - Euro tendiert im frühen Handel etwas tiefer

Der Euro hat sich am Freitag im frühen Handel mit leichten Verlusten gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 8.45 Uhr bei 0,9769 Dollar und damit etwas unter dem Wert vom Vorabend bei 0,9801 Dollar.

Impulse werden dann am Nachmittag vom heutigen Datenhighlight erwartet: Zum Wochenschluss sind alle Augen auf den US-Arbeitsmarktbericht für September gerichtet. Von den Zahlen erwarten sich Marktteilnehmer Rückschlüsse auf die zukünftigen Zinserhöhungsschritte der US-Notenbank Fed. Im Vorfeld veröffentlichte Zahlen wie der ADP-Report waren zuletzt über den Erwartungen ausgefallen.

"Auch die anhaltend niedrigen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe deuten darauf hin, dass der Arbeitsmarkt noch nicht von der verringerten Konjunkturdynamik erfasst wurde, zumal sich diese vor allem im Verarbeitenden Gewerbe zeigt, während das Gros der Beschäftigten im Dienstleistungssektor arbeitet. Bei kleinen und mittelständischen Firmen nimmt die Einstellungsabsicht aber ab und dies mahnt mittelfristig zur Vorsicht", meinen die Ökonomen der Helaba.

Der Euro dürfte weiterhin unter Druck bleiben, laut Experten sprechen sowohl charttechnische als auch fundamentale Aspekte derzeit gegen ein deutliches Anstiegspotenzial. "Die Konjunktur in den USA ist robuster, was der Arbeitsmarktbericht heute wohl unterstreichen dürfte. Insofern wirkt auch der Zinserhöhungspfad überzeugender. Gleichzeitig droht dem Euro wegen aufkommenden Sorgen vor einer Energiekrise immer wieder Ungemach", so die Helaba.

kat/spa

ISIN EU0009652759 EU0009652759