Devisen Wien (Früh) - Euro tendiert im frühen Handel höher

Der Euro hat sich am Freitag und am Tag nach der jüngsten Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank (EZB) mit Kursgewinnen gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 9.00 Uhr bei 1,0662 Dollar und damit etwas über dem Wert vom Vorabend bei 1,0638 Dollar.

Am Vortag hatte die EZB die Zinsen das zehnte Mal in Serie angehoben. Der derzeit besonders wichtige Einlagenzins, den Banken für geparkte Gelder erhalten, erreicht mit 4,0 Prozent das höchste Niveau seit Bestehen der Währungsunion 1999. Die mit Spannung erwartete Entscheidung und die begleitenden Aussagen belasteten den Euro deutlich - vor allem Signale, dass der Zinsgipfel im Euroraum erreicht sein könnte.

Datenseitig ist der Blick am Freitag in die USA gerichtet. Dort steht der Empire-State Index des Verarbeitenden Gewerbes auf dem Programm. Die Helaba sieht für den Index kein Überraschungspotenzial und erwartet ihn weiterhin unterhalb der Expansionsschwelle.

Daneben stehen auch noch Zahlen zur US-Industrieproduktion an, sowie das vorläufige Michigan Sentiment. Die Verbraucherlaune könnte laut Helaba den langsamen Erholungspfad fortsetzen, denn "noch ist der Arbeitsmarkt robust und die Lohnentwicklung der letzten Monate ansehnlich, auch in realer Rechnung", so die Experten.

kat/mha

ISIN EU0009652759 EU0009652759