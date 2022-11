Devisen Wien (Früh) - Euro tendiert im frühen Handel im Plus

Der Euro hat sich am Freitag in der Früh und im Vorfeld des US-Arbeitsmarktberichts mit Kursgewinnen gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Kurz nach 9.15 Uhr notierte die Gemeinschaftswährung bei 0,9779 Dollar und lag damit etwas über dem Wert vom Vorabend bei 0,9758 Dollar.

Damit konnte sich der Euro von seinen jüngsten Abschlägen ein wenig erholen. Am Mittwoch hatten die geldpolitischen Beschlüsse der US-Notenbank für starke Kursbewegungen am Devisenmarkt gesorgt. Der Dollar war zunächst deutlich gefallen, konnte dann aber stark zulegen, während der Euro im Gegenzug unter Druck geriet. Die US-Notenbank hatte den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte angehoben, um die sehr hohe Inflation zu dämpfen.

US-Notenbankpräsident Jerome Powell signalisierte im Anschluss an die Zinserhöhung, dass der Leitzins bei der kommenden Sitzung im Dezember zwar weniger stark erhöht werden dürfte. Gleichzeitig stellte er aber auch kein Ende der Zinserhöhungen in Aussicht. Vom US-Arbeitsmarktbericht für Oktober, der heute Nachmittag veröffentlicht wird, erwarten sich Marktteilnehmer nun weitere Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank Fed in den kommenden Monaten.

"Ein moderates Plus der Beschäftigung von 200 Tsd. sollte daher nicht überraschen, zumal der ADP mit einem Plus von 239 Tsd. Stellen gegenüber September sogar Raum für etwas mehr Fantasie bietet. Demzufolge sollte auch die Arbeitslosenquote ungeachtet eines möglichen Anstiegs niedrig bleiben, während die Stundenlöhne weiter zulegen. Allerdings dürfte hier die Jahresrate nachgeben, sodass die Zinserhöhungsängste nicht noch forciert werden sollten", fasst die Helaba zusammen.

In der Früh kamen Konjunkturdaten aus Deutschland, die allerdings keine richtungsweisenden Impulse für den Euro lieferten. So ist der Auftragseingang der deutschen Industrie im September um 4,0 Prozent zum Vormonat gesunken. Analysten hatten zwar mit einem Rückgang gerechnet, aber nur um 0,5 Prozent.

kat/ger

