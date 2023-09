Devisen Wien (Früh) - Euro tendiert im frühen Handel kaum bewegt

Der Euro hat sich am Freitag im frühen europäischen Handel nahezu unverändert zum US-Dollar gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 9.00 Uhr bei 1,0848 Dollar und damit auf dem Niveau vom Vorabend bei 1,0850 Dollar. Impulse für die Devisen dürften am Nachmittag zwei wichtige Datenveröffentlichungen in den USA liefern.

Denn dann stehen mit dem US-Arbeitsmarktbericht und dem ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes zwei Datenschwergewichte im Kalender. Für den ISM-Index erwartet die Helaba einen anhaltend niedrigen Wert. Am Arbeitsmarkt sei der Schwung zuletzt zwar geringer geworden, "eine ausgeprägte Schwächephase ist dies aber nicht", hieß es.

Insgesamt dürfte der Arbeitsmarktbericht wohl keine Basis bilden, um die Zinserwartungen bezüglich der Fed zurückzudrängen, meint die Helaba. "Da nur mit geringer Wahrscheinlichkeit auf einen nochmaligen Zinsschritt der Fed gesetzt wird, dürften die Märkte aber anfällig sein, falls es zu positiven Überraschungen kommt", hieß es.

kat/sto

