Devisen Wien (Früh) - Euro tendiert im frühen Handel kaum bewegt

Der Euro hat sich am Freitag im frühen Handel wenig verändert gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 8.50 Uhr bei 1,0665 Dollar, nachdem sie am Vorabend am selben Niveau bei 1,0667 Dollar gelegen hatte. Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell hatten den Dollar gestützt und den Euro im Gegenzug unter 1,07 Dollar rutschen lassen.

"Der Euro hat sich im Zuge der Fed-Kommentare und der korrigierten Zinssenkungsfantasien in den USA abgeschwächt", kommentierten die Devisenexperten der Helaba. Die US-Währungshüter seien "nicht überzeugt", dass das Zinsniveau zur Bekämpfung der Inflation ausreichend restriktiv sei, erklärte Powell in einer Rede auf einer Konferenz des Internationalen Währungsfonds (IWF).

"Wenn es angemessen sein sollte, die Geldpolitik weiter zu verschärfen, werden wir nicht zögern, dies zu tun", fügte er hinzu. Zugleich bekräftigte der Fed-Chef, dass die Notenbank vorsichtig agieren werde und auch das Risiko im Blick habe, die Zügel geldpolitisch womöglich zu stark anzuziehen.

Datenseitig steht heute in den USA eine wichtige Verbraucherumfrage, das Michigan Sentiment, im Fokus. "Die Vorgaben für die heutige Veröffentlichung sind gemischt. Unterstützend könnten zuletzt gesunkene Benzinpreise und die anhaltend solide Arbeitsmarktentwicklung gewirkt haben. Ein Stimmungskiller allerdings war die Schwäche an den Aktienmärkten, die ab Mitte Oktober bis Anfang November das Bild bestimmte. Ein kleines Minus beim Michigan Sentiment kann daher nicht ausgeschlossen werden", schreibt die Helaba im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung.

ISIN EU0009652759 EU0009652759