Devisen Wien (Früh) - Euro tendiert im frühen Handel unter Parität

Der Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel etwas tiefer gegenüber dem US-Dollar gezeigt und lag wieder unterhalb der Parität. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 9.10 Uhr bei 0,9985 Dollar und damit unter dem Wert vom Vorabend bei 1,0003 Dollar.

"Der Euro pendelt weiterhin um die Parität. Die Einflüsse vonseiten der Zinserhöhungserwartungen heben sich gegenseitig auf und jüngst hat sich an der technischen Gemengelage kaum etwas verändert", heißt es von den Devisenexperten der Helaba zur derzeitigen Situation.

Datenseitig stehen heute die Verbraucherpreise aus Deutschland im Fokus des Anlegerinteresses. Diese dürften nach Ansicht der Helaba weiter zulegen. Angesichts der steigenden Inflation dürfte auch in der Eurozone demnächst eine kräftige Zinserhöhung ins Haus stehen - bereits am Wochenende hatten sich mehrere EZB-Währungshüter auf dem Geldpolitik-Symposium der US-Notenbank in Jackson Hole für einen erneuten großen Zinsschritt im September stark gemacht.

Am Geldmarkt wird inzwischen auch auf eine sehr große Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte spekuliert - eine Anhebung um 0,50 Punkte ist bereits fest in den Kursen eingerechnet. Die nächste geldpolitische Sitzung der EZB ist am 8. September.

kat/spa

ISIN EU0009652759 EU0009652759