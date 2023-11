Devisen Wien (Früh) - Euro tendiert kaum bewegt

Der Euro hat sich am Freitag im Frühhandel quasi unverändert gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 9.00 Uhr bei 1,0907 Dollar und damit am Niveau vom US-Handel am Vorabend (1,0908 Dollar). Datenseitig steht heute der deutsche Geschäftsklimaindex ifo im Fokus - ansonsten dürfte es angesichts des verkürzten Handelstages in den USA ruhig bleiben.

Bereits am Donnerstag waren die US-Handelsplätze wegen des Feiertags "Thanksgiving" bereits geschlossen geblieben, am heutigen sogenannten "Black Friday", dem wichtigsten Einkaufstag des Jahres, endet der Handel an der Wall Street früher. Entsprechend stehen auch kaum Zahlenveröffentlichungen aus Übersee an.

Der deutsche Geschäftsklimaindex ifo dürfte nach Angaben der Helaba zulegen, ob er aber beim Euro Impulse setzen könne, bleibe abzuwarten, hieß es. "Es wäre das dritte Mal in Folge, dass der Index nicht gesunken ist. Von einer Trendwende zu sprechen ist vielleicht noch verfrüht, die Perspektive hellt sich aber zweifelsohne auf. Vor diesem Hintergrund gehen wir nicht davon aus, dass die Zinssenkungserwartungen bezüglich der EZB wieder forciert werden", schreiben die Experten im Vorfeld der Veröffentlichung.

ISIN EU0009652759 EU0009652759