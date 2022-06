Devisen Wien (Früh) - Euro tendiert kaum verändert zum US-Dollar

Der Euro hat sich am Montag in der Früh nur wenig bewegt zum US-Dollar präsentiert. Um 8.45 Uhr hielt er bei 1,0559 Dollar. Am Freitagabend hatte er bei 1,0558 Dollar notiert. Der EZB-Referenzkurs wurde zuletzt auf 1,0524 Dollar festgesetzt.

Konjunkturseitig wurden in der Früh Stimmungsdaten von deutschen Exporteuren veröffentlicht. Sie gehen mit weniger Optimismus in die zweite Jahreshälfte, wurde in der Früh bekannt. Das Barometer für die Exporterwartungen fiel im Juni um 0,7 auf 3,7 Punkte, wie das Ifo-Institut zu seiner monatlichen Umfrage unter 2.300 Industriebetrieben mitteilte. Zuvor hatte es zwei Anstiege in Folge gegeben.

Im weiteren Tagesverlauf könnten am Nachmittag Wirtschaftsdaten aus den USA für Impulse sorgen. Unter anderem werden auch Kennzahlen zum Auftragseingang veröffentlicht.

sto/ger

