Devisen Wien (Früh) - Euro tendiert über 1,09 Dollar

Der Euro hat sich am Freitag im frühen Handel mit Kursgewinnen gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 8.45 Uhr bei 1,0918 Dollar und damit über dem Wert vom Vorabend bei 1,0885 Dollar und auch über der Marke von 1,09 Dollar.

Tageshighlight am heutigen Donnerstag ist die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB), deren Ergebnisse am Nachmittag bekannt gegeben werden. Eine Zinswende wird allgemein zwar nicht erwartet, aber der Markt erhofft sich Hinweise auf die weitere geldpolitische Vorgehensweise der EZB.

"Das Protokoll der Märzsitzung hatte die Fantasie auf eine beschleunigte Gangart befeuert. Allerdings gilt es zu berücksichtigen, dass EZB-Chefin Lagarde und Chefvolkswirt Lane zuletzt zögerlich waren und dabei auf Sonderfaktoren der hohen Inflation und auf Konjunkturrisiken hingewiesen hatten", schreiben die Experten der Helaba.

Sollte die EZB bezüglich Zinserhöhungen nur schwache Signale aussenden, könnte das den Euro unter Druck bringen. "Die US-Notenbank ist deutlich agiler und solange Marktteilnehmer daran glauben, dass die Fed das Leitzinsband in einer beschleunigten Gangart erhöht und die Konjunktur dies unbeschadet übersteht, hat es der Euro schwer", fasst die Helaba zusammen.

Datenseitig stehen in den USA am Nachmittag das Barometer des Verbrauchervertrauens der Universität Michigan, das Michigan Sentiment, die wöchentlichen Erstanträge für Arbeitslosenhilfe sowie die Einzelhandelsumsätze für März auf dem Programm. Letztere sind laut Helaba deutlich im Plus zu erwarten. "Hier könnte der kräftige Preisschub im März seine Wirkung entfalten. Ein guter Anteil des erwarteten Plus von über einem Prozent gegenüber dem Vormonat sollte dem Anstieg der Benzinpreise geschuldet sein. Auch die Pkw-Verkäufe sprechen einem Umsatzanstieg nicht entgegen", so die Experten.

kat/pma

ISIN EU0009652759 EU0009652759