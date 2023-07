Devisen Wien (Früh) - Euro tendiert vor US-Daten fester

Der Euro hat sich am Mittwoch im frühen Geschäft mit Kursgewinnen gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 9.00 Uhr bei 1,1023 Dollar, nachdem sie am Vorabend bei 1,1001 Dollar gelegen hatte. Im Fokus des heutigen Handelstages stehen Inflationszahlen aus Übersee, die am Nachmittag veröffentlicht werden.

"Eine rückläufige US-Inflation und nicht stärker werdende Zinssorgen in den USA könnten dazu beitragen, dass der Renditevorteil der USA gegenüber der Eurozone weiter nachlässt. Bereits in den letzten Tagen hat sich der Spread eingeengt, sowohl nominal als auch real. Vor diesem Hintergrund wundert es nicht, dass der Euro weiter zulegen und bei 1,1037 USD ein neues Impulshoch markieren konnte", schreiben die Experten der Helaba.

Konkret beläuft sich die Schätzung für die Gesamtinflation laut Helaba auf knapp über 3 Prozent, nach 4 Prozent im Mai. "Dies ist zwar erfreulich, zu einem wesentlichen Teil aber einem Basiseffekt geschuldet. Daher wäre es verfrüht, den Sieg über die Inflation auszurufen und die Zinsspekulationen massiv zu reduzieren", schränken die Experten aber ein.

Von besonderem Interesse ist vor dem Hintergrund weiterer Zinsschritte die Kerninflation. "Zwar sinkt auch hier die Jahresrate wegen eines Basiseffektes, die monatlichen Steigerungen waren aber mit durchschnittlich 0,4 Prozent zuletzt zu dynamisch, als dass sich die Geldpolitiker entspannen könnten. Vor allem die monatliche Veränderungsrate der Kern-Verbraucherpreise dürfte heute also das Marktgeschehen bestimmen und hier ist wegen des zuletzt großen Beitrages zur Gesamtinflationsrate insbesondere auf die Service-Preise zu achten", so die Experten weiter.

kat/ste

ISIN EU0009652759 EU0009652759