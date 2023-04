Devisen Wien (Früh) - Euro über 1,09 US-Dollar

Der Euro hat sich am Dienstag in der Früh mit leichten Zuwächsen gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen neun Uhr bei 1,0911 Dollar, nachdem sie am Vorabend noch knapp unter der Marke von 1,09 Dollar notiert hatte.

Devisenhändler und Marktexperten dürften am Vormittag insbesondere auf die Erzeugerpreisdaten aus der Eurozone warten. Am Nachmittag wandert die Aufmerksamkeit nach Übersee, wo die Auftragseingänge der US-Industrie veröffentlicht werden. Überdies äußern sich am Dienstag Notenbanker der Fed zu Wort.

sto/spa

