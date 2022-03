Devisen Wien (Früh) - Euro über 1,11 US-Dollar

Der Euro hat sich am Mittwoch in der Früh über der Marke von 1,11 US-Dollar präsentiert. Die Gemeinschaftswährung notierte kurz vor neun Uhr mit 1,1109 Dollar, nachdem sie am Vorabend knapp unter der Marke von 1,11 Dollar gehandelt worden war. Der Euro profitierte von der zuletzt besseren Stimmung an den Finanzmärkten.

Auslöser für die aufgehellte Stimmung waren Annäherungssignale zwischen Russland und der Ukraine. Allerdings trifft die russische Ankündigung, die Kampfhandlungen bei Kiew zu reduzieren, in der Ukraine und im Westen auf Skepsis.

Konjunkturdatenseitig werden am heutigen Handelstag neben dem EU-Industrievertrauen und den Konsumentenpreisen in Deutschland, die beide für den März erhoben wurden, auch einige Reden wichtiger Notenbanker erwartet. Sprechen sollen neben der EZB-Chefin Christine Lagarde und einigen anderen EZB-Vertreter auch die Fed-Währungshüter Thomas Barkin und Esther George.

ISIN EU0009652759 EU0009652759