Devisen Wien (Früh) - Euro über Marke von 1,01 US-Dollar

Der Euro hat sich am Montag in der Früh gegenüber dem US-Dollar mit Aufschlägen gezeigt. Er notierte um kurz nach 9 Uhr mit 1,0137 Dollar, nachdem er am Freitagabend noch unter der Marke von 1,01 Dollar gehandelt worden war.

In dieser Woche dürfte sich die Blicke vor allem auf die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag richten. Es wird erwartet, dass die EZB im Kampf gegen die Inflation ihren ersten Zinsschritt seit etwa elf Jahren vornimmt. Überdies dürften das Handelsgeschehen auch die Regierungskrise in Italien und der Ukraine-Konflikt bestimmen.

sto/ger

