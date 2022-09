Devisen Wien (Früh) - Euro über Marke von 1,01 US-Dollar

Der Euro hat sich am Montag in der Früh über der Marke von 1,01 US-Dollar präsentiert. Gegen neun Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,0142 Dollar, nachdem sie am Freitagabend bei 1,0040 Dollar gehandelt worden war.

Die Gemeinschaftswährung profitierte zuletzt von der strafferen Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Vergangene Woche hatten die europäischen Währungshüter ihre Leitzinsen im Kampf gegen die Inflation kräftig um 0,75 Prozentpunkte angehoben.

Hinsichtlich des am Montag spärlich gefüllten Datenkalenders dürften sich die Blicke auf Äußerungen von Notenbankern richten, darunter EZB-Vizepräsident Luis de Guindos. Im weiteren Wochenverlauf stehen dann die ZEW-Umfrage und US-Verbraucherpreise im Rampenlicht.

