Devisen Wien (Früh) - Euro unter 1,03 US-Dollar gefallen

Der Euro hat gegenüber dem US-Dollar am Montag in der Früh nachgegeben. Er notierte um kurz vor neun Uhr bei 1,0265 Dollar, nachdem er Freitagabend noch über der Marke von 1,03 Dollar gehandelt worden war. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs in Frankfurt zuvor auf 1,0366 Dollar festgesetzt.

Erstmals seit zweieinhalb Jahren haben die deutschen Hersteller ihre Preise im Oktober gesenkt. Im vergangenen Monat stiegen die deutschen Produzentenpreise im Jahresvergleich zwar um 34,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im Vormonat hatte die Rate mit 45,8 Prozent noch wesentlich höher gelegen. Im Monatsvergleich gingen die Erzeugerpreise um 4,2 Prozent zurück.

Für den weiteren Handelstag dürften Konjunkturdaten Mangelware bleiben. Im Wochenverlauf werden sich die Blicke diesseits des Atlantiks auf Einkaufsmanagerindizes und dem ifo-Geschäftsklima aus Deutschland richten. In den USA stehen die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe im Fokus.

sto/mik

ISIN EU0009652759 EU0009652759