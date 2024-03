Devisen Wien (Früh) - Euro vor EZB-Entscheid bei 1,0896 US-Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar wenig verändert gezeigt. Er notierte zuletzt bei 1,0896 Dollar, nachdem der Euro am Mittwochabend bei 1,0897 Dollar gehandelt worden war.

Der Euro hat zuletzt weiter zugelegt und die 55-Tagelinie bei 1,0873 überwinden können, obwohl sich die Zinserwartungen bezüglich der Fed und der EZB kaum verändert haben, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Vonseiten der EZB könnte es heute nach Einschätzung der Experten Unterstützung geben, sollte Präsidentin Lagarde einer schnellen Zinssenkung eine Absage erteilen.

Unter technischen Gesichtspunkten hat sich zudem das Bild aufgehellt und der nächste Widerstand zeigt sich für den Euro-Dollar-Kurs bei 1,0930 in Form des Zwischenhochs von Ende Jänner.

ste/ger

ISIN EU0009652759 EU0009652759