Devisen Wien (Früh) - Euro vor EZB-Entscheid bei 1,1289 Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar etwas leichter präsentiert. Er notierte um 8.30 Uhr mit 1,1289 Dollar nach 1,1310 Dollar am Vorabend. Die anhaltenden Spekulationen über ein früheres Agieren der EZB haben dem Euro zuletzt zu einer Erholung verholfen, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Damit hellte sich das technische Umfeld laut Experten-Einschätzung auf.

Gebannt achten die Akteure heute auf die Pressekonferenz der EZB-Präsidentin. Die Marktteilnehmer preisen einen ersten Zinsschritt im 4. Quartal dieses Jahres inzwischen ein und weitere im Auftaktquartal 2023 sowie den folgenden Quartalen, hieß es weiter von der Helaba.

ste/pma

ISIN EU0009652759 EU0009652759