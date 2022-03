Devisen Wien (Früh) - Euro weiter im Abwärtstrend gegen US-Dollar

Der Euro hat am Montag in der Früh mit klaren Abschlägen tendiert und nähert sich gegenüber dem US-Dollar immer weiter der Parität. Die Gemeinschaftswährung notierte um 8.45 Uhr mit 1,0870 Dollar, nachdem sie vor dem Wochenende noch mit knapp über 1,09 Dollar gehandelt worden war. Für den russischen Rubel ging es im Offshore-Handel gegen die US-Währung aufgrund des Krieges in der Ukraine ebenfalls weiter bergab.

Der Dollar als Weltreservewährung dürfte aufgrund des Konflikts bis auf weiteres gesucht bleiben, ebenso bleibt die Nachfrage nach dem japanischen Yen und dem Schweizer Franken hoch. Aus einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise heraus war zuletzt ein möglicher Importstopp für russisches Erdöl von US-Seite ins Spiel gebracht worden, was die ohnehin schlechte Finanzmarktstimmung weiter eintrübte. Und auch Japan denkt laut Regierungskreisen über einen solchen Schritt nach, wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo zuletzt berichtete.

Seitens Konjunkturdatenveröffentlichungen dürften sich vor dem Hintergrund der Geschehnisse in der Ukraine die Blicke auf die zur Veröffentlichung anstehenden Stimmungsbarometer richten, darunter die um 10.30 Uhr anstehende Sentix-Investorenbefragung.

Die Erhebung könnte allerdings die jüngste Zuspitzung des Krieges noch nicht vollständig beinhalten, so die Analysten der Helaba. "Dennoch ist mit einem Rückschlag zu rechnen, der sich in den folgenden Umfragen wie z.B. dem ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen ebenfalls und vermutlich noch deutlicher zeigen wird."

sto/pma

