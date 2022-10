Devisen Wien (Früh) - Euro weiter knapp unter 0,99 US-Dollar

Der Euro hat sich am Montag in der Früh gegenüber dem US-Dollar nur etwas leichter präsentiert als zuletzt. Er notierte mit 0,9853 Dollar weiterhin knapp unterhalb der Marke von 0,99 Dollar. Auch am Freitag hatte er in etwa dort gelegen.

Die Aufmerksamkeit richtet sich zum Wochenbeginn vor allem auf Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone, bevor es am Dienstag mit dem deutschen Ifo-Geschäftsklimaindex weitergeht. Das Hauptaugenmerk liegt diese Woche allerdings auf der Zinssitzung der Europäischen Zentralbank, die ihre Leitzinsen um 0,50 oder 0,75 Prozentpunkte erhöhen dürfte.

Kursverluste zeigten sich in der Früh beim japanischen Yen gegenüber dem Dollar und dem Euro. Hier zeigte sich eine Gegenbewegung, nachdem Spekulationen über eine mögliche Intervention der japanischen Regierung am Devisenmarkt der japanischen Währung am Freitag starken Auftrieb verliehen hatte.

sto/mik

ISIN EU0009652759 EU0009652759