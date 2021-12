Devisen Wien (Früh) - Euro weiter stabil über 1,13 US-Dollar

Der Euro hat am Montag in der Früh gegenüber dem US-Dollar leicht zugelegt. Um kurz vor 9.00 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,1327 Dollar, nach zuletzt 1,1312 Dollar. Damit hielt sie sich weiterhin stabil über der Marke von 1,13 Dollar.

Die Nachfrage nach der US-Währung war in der vergangenen Woche zurückgegangen. Dazu trug die sich wieder aufhellende Stimmung an den Aktienmärkten bei. Marktbeobachter sprachen für heute von einem niedrigen Handelsvolumen. In der letzten Woche des Jahres stehen kaum marktbewegende Konjunkturnachrichten auf der Agenda.

