Devisen Wien (Früh) - Euro weiter stabil über 1,13 US-Dollar

Der Euro hat sich am Dienstag in der Früh kaum gegen den US-Dollar bewegt. Kurz nach 9.00 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,1328 Dollar, nach zuletzt 1,1327 Dollar. Der Devisenhandel verlief ruhig und umsatzarm. Viele Marktteilnehmer dürften für heuer ihre Bücher bereits geschlossen haben, hieß es.

Der Euro erhält bereits seit Mitte letzter Woche etwas Rückenwind durch die insgesamt recht freundliche Stimmung an den Aktienmärkten. Anleger setzten zuletzt darauf, dass die rasche Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus in vielen Ländern der Welt die globalen wirtschaftlichen Aktivitäten nicht ganz so stark beschränkt wie zunächst befürchtet. Der als sicherer Hafen geltende japanische Yen kam vor diesem Hintergrund zuletzt etwas zurück.

mik/pma

ISIN EU0009652759 EU0009652759