Devisen Wien (Früh) - Euro weiter unter US-Dollar-Parität

Der Euro hat sich am Montag in der Früh unter US-Dollar-Parität präsentiert. Die Gemeinschaftswährung notierte kurz nach neun Uhr bei 0,9655 Dollar, nachdem sie am Freitagabend mit 0,9677 Dollar gehandelt worden war - ein 20-Jahrestief zur US-Währung. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Ende der Vorwoche auf 0,9754 Dollar festgesetzt.

Den Greenback stärken neben der Entscheidung der Federal Reserve, ihre Zinsen zügig zu erhöhen, auch die vielen krisenhaften Entwicklungen auf der Welt, darunter vor allem der Ukraine-Krieg. Die Gemeinschaftswährung kam indes besonders wegen der Energiekrise in Europa unter Druck. Überdies könnte der Wahlausgang in Italien, wo politisch rechte Kräfte die Oberhand gewannen, den Euro zusätzlich belastet haben.

Auch das britische Pfund hatte in den vergangenen Tagen stark an Wert eingebüßt. Starke Steuersenkungen der neuen Regierung unter Premierministerin Liz Truss werden am Markt als Unsicherheitsfaktor gewertet.

