Devisen Wien (Früh) - Euro wenig bewegt bei 1,0609 US-Dollar

Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag im Frühhandel nur wenig bewegt. Gegen 9 Uhr hielt der Euro mit 1,0609 Dollar nach 1,0604 Dollar am Vorabend. Impulse für den Devisenhandel dürften die am Nachmittag anstehenden Daten zum US-Arbeitsmarkt bringen.

Veröffentlicht werden die Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und der Arbeitsmarktbericht des privaten Stellenvermittlers ADP. Die Analysten der Helaba erwarten, dass die Zahlen das Bild einer nur langsamen Erholung am Arbeitsmarkt und eines anhaltenden Lohndrucks bestätigen.

Von den Zahlen erhoffen sich Börsianer erste Indikationen für den mit Spannung erwarteten offiziellen Arbeitsmarktbericht der Regierung am Freitag. Die US-Notenbank Fed achtet bei ihren Entscheidungen stark auf die Lage am Arbeitsmarkt, von dem Bericht werden also auch Hinweise auf die künftigen geldpolitischen Schritte der Fed erwartet.

Aus technischer Sicht werten die Analysten der Helaba positiv, dass sich der Euro oberhalb der Marke von 1,05 Dollar etablieren konnte. Die Linie von 1,06 Dollar konnte aber noch nicht nachhaltig überwunden werden, insofern sehen sie weiter ein Korrekturrisiko.

mik/spo

