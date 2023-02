Devisen Wien (Früh) - Euro wenig bewegt bei 1,0675 Dollar

Der Euro/Dollar-Kurs hat sich am Montag in der Früh kaum bewegt. Gegen 9 Uhr hielt der Euro bei 1,0675 US-Dollar nach 1,0666 Dollar am Freitagabend. Die EZB hatte ihren Euro-Referenzkurs zuletzt mit 1,0690 Dollar ermittelt. Der Devisenhandel verlief ruhig. Marktbewegende Konjunkturdaten stehen am Montag nicht an, viele Marktteilnehmer dürften bereits die Veröffentlichung wichtiger US-Inflationsdaten am Dienstag abwarten.

Von den Zahlen werden Hinweise darauf erhofft, in welchem Ausmaß die US-Notenbank Fed noch mit weiteren Zinsschritten gegen die Inflation vorgehen muss. "Wir gehen davon aus, dass sich die Jahresteuerungsrate im Jänner weiter abgeschwächt hat", schreiben die Analysten der Helaba. Gesunkene Großhandelspreise dürften dabei die höheren Benzinpreise ausgeglichen haben.

Impulse für den Devisenmarkt könnten im weiteren Wochenverlauf auch Zahlen zur US-Industrieproduktion und den Einzelhandelsumsätzen bringen. Die Zahlen dürften zwar Anstiege zeigen, aber die kursierenden Zinsängste nicht erhöhen, erwarten die Helaba-Analysten.

mik/ger

ISIN EU0009652759 EU0009652759