Devisen Wien (Früh) - Euro wenig bewegt bei 1,0781 Dollar

Der Euro/Dollar-Kurs hat sich am Montag in der Früh kaum bewegt. Nachdem der Dollar am Freitag nach einem überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht deutlich gegen den Euro zugelegt hatte, stabilisierte sich das Währungspaar zum Wochenauftakt. Der Euro hielt gegen 9 Uhr bei 1,0781 Dollar nach 1,0793 Dollar am Freitagabend.

Am Freitag hatten robuste Daten vom US-Arbeitsmarkt dem Dollar kräftig Auftrieb verliehen und den Euro im Gegenzug belastet. Trotz erhöhter Zinsen hat sich der US-Arbeitsmarkt zu Beginn des Jahres stark entwickelt, wobei der Stellenaufbau und das Lohnwachstum deutlich anzogen. Die Arbeitsmarktdaten sprechen gegen schnelle Zinssenkungen in den USA, was der US-Währung Auftrieb verlieh.

Jüngste Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell sprechen ebenfalls gegen baldige Zinssenkungen in der größten Volkswirtschaft der Welt. In einem Interview mit dem US-Fernsehsender CBS hatte Powell vor den Gefahren einer zu schnellen Zinssenkung gewarnt.

Impulse für den Devisenhandel könnte jetzt der am Nachmittag anstehende ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor in den USA bringen. "Die Vorgaben vonseiten regionaler Stimmungswerte sind freundlich und so sollte ein Anstieg ins Kalkül gezogen werden", schreiben die Analysten der Helaba in ihrem Tagsausblick. Sie erwarten, dass der Index wieder etwas komfortabler im Wachstumsbereich liegt, sehen aber keine positives Überraschungspotenzial gegenüber den Konsensschätzungen.

Von dem um 10 Uhr anstehenden Sentix-Index des Investorenvertrauens in der Eurozone erwarten die Analysten keine marktbewegenden Signale. Der Index könne aber immerhin erste Hinweise auf die kommende ZEW-Umfrage liefern.

mik/mha

