Devisen Wien (Früh) - Euro wenig bewegt gegen US-Dollar

Der Euro hat sich am Montag in der Früh gegenüber dem US-Dollar kaum bewegt. Er notierte um 8.40 Uhr bei 1,0223 Dollar, nachdem er am Freitagabend bei 1,0227 Dollar gehandelt worden war. Konjunkturdaten aus Deutschland konnten in der Früh keine Impulse setzen.

So hat der deutsche Einzelhandel im Juni einen starken Umsatzrückgang hinnehmen müssen. Die Erlöse fielen gegenüber dem Vormonat real (preisbereinigt) um 1,6 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Analysten hatten dagegen im Schnitt einen Zuwachs um 0,3 Prozent erwartet.

Die Beschaffung von Rohstoffen und Vorprodukten bleibt für die deutsche Industrie zudem in der zweiten Jahreshälfte ein großes Problem. Im Juli klagten 73,3 Prozent der befragten Firmen über entsprechende Engpässe, wie das Ifo-Institut zu seiner monatlichen Umfrage mitteilte. Im Juni waren es mit 74,1 Prozent noch etwas mehr.

sto/mik

ISIN EU0009652759 EU0009652759