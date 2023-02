Devisen Wien (Früh) - Euro wenig bewegt gegen US-Dollar

Der Euro hat sich am Freitag in der Früh nur wenig bewegt zum US-Dollar präsentiert. Er notierte gegen 8.40 Uhr bei 1,0735 Dollar, nachdem die Gemeinschaftswährung am Vorabend mit 1,0738 Dollar gehandelt worden war.

Impulsgebende Konjunkturdaten blieben Mangelware, weswegen sich die Kursbewegungen beim Devisenpaar in Grenzen hielten. Die Blicke dürften sich für heute hauptsächlich auf das am Nachmittag anstehende Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan für Februar richten.

"Die Vorgaben für das Michigan Sentiment sind per saldo positiv, wenngleich es zu beachten gilt, dass sich das Stimmungsbarometer bereits im Jänner erholt hat", schrieben hierzu die Experten der Helaba.

sto/spo

ISIN EU0009652759 EU0009652759