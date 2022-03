Devisen Wien (Früh) - Euro wenig bewegt zum US-Dollar

Der Euro hat sich am Montag in der Früh nur wenig verändert zum US-Dollar präsentiert. Während es im Ukraine-Konflikt Licht und Schatten gab, zeigten sich deutsche Produzentenpreise erneut sehr hoch. Die Gemeinschaftswährung notierte kurz nach neun Uhr mit 1,1055 Dollar, nachdem sie am Freitagabend mit 1,1051 Dollar gehandelt worden war.

Der bereits hohe Preisauftrieb in Deutschland hat sich im Februar weiter verstärkt. Die Produzentenpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 25,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Das ist ein Rekordanstieg. Analysten hatten allerdings einen noch stärkeren Zuwachs von im Mittel 26,2 Prozent erwartet. Im Monatsvergleich stiegen die Preise, die Hersteller für ihre Waren erhalten, um 1,4 Prozent.

Indes gehen die Friedensgespräche im Ukraine-Konflikt weiter. Zuletzt hatte der türkische Außenminister von Fortschritten gesprochen und das Erreichen eines Übereinkommens im Raum gestellt. Dies stehe allerdings unter der Bedingung, dass keine der beiden Verhandlungspartner zurückrudere. Mit Hinblick auf die Lage in der Ukraine selbst, hatte Kiew zuletzt die Forderung Russlands abgelehnt, die belagerte Hafenstadt Mariupol aufzugeben.

