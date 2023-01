Devisen Wien (Früh) - Euro wenig bewegt zum US-Dollar

Der Euro hat sich am Dienstag in der Früh wenig verändert zum US-Dollar gezeigt. Er notierte um 8.40 Uhr bei 1,0845 Dollar, nachdem er am Vorabend im New Yorker Handel 1,0846 Dollar gekostet hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,0903 Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt sind die Zinssitzungen der Federal Reserve und der EZB diese Woche das zentrale Thema. Im Vorfeld der geldpolitischen Entscheidungen wird heute noch am Vormittag das Eurozonen-Bruttoinlandsprodukt für das vierte Quartal 2022 und am Nachmittag der US-Arbeitskostenindex veröffentlicht. Bei letzterem dürfte es einen stärkeren Anstieg gegeben haben, kommentierten die Experten der Helaba.

ISIN EU0009652759 EU0009652759