Devisen Wien (Früh) - Euro wenig bewegt zum US-Dollar

Der Euro hat sich am Dienstag in der Früh wenig verändert zum US-Dollar präsentiert. Kurz nach neun Uhr notierte er bei 1,0601 Dollar, nachdem er am Vorabend mit 1,0609 Dollar gehandelt worden war.

Mit Blick auf konjunkturelle Veröffentlichungen, die sich auf den Devisenhandel auswirken könnten, richtet sich die Aufmerksamkeit auf das US-Verbrauchervertrauen am Nachmittag. Zudem steht der Chicago-PMI am Datenkalender. Der Einkaufsmanagerindex aus Illinois hatte im Jänner deutlich unterhalb der Expansionsschwelle von 50 Punkten gelegen, sodass mit einer Erholung gerechnet werde, schrieben die Experten der Helaba in der Früh. Überdies werden sich Notenbanker dies- und jenseits des Atlantiks zu Wort melden.

