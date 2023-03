Devisen Wien (Früh) - Euro wenig bewegt zum US-Dollar

Der Euro hat sich am Freitag in der Früh nur wenig verändert zum US-Dollar präsentiert. Kurz nach 9 Uhr notierte er bei 1,0825 Dollar, nachdem er am Vorabend mit 1,0844 Dollar gehandelt worden war. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs in Frankfurt am Donnerstag auf 1,0879 Dollar festgesetzt.

Im Fokus stehen zum Wochenschluss Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone und Deutschland. In den USA werden am Nachmittag zudem Zahlen zum Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter veröffentlicht. Auch Notenbanker werden sich am Freitag zu Wort melden.

sto/spa

