Devisen Wien (Früh) - Euro wenig bewegt zum US-Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh wenig bewegt zum US-Dollar gezeigt. Industriedaten aus Deutschland hatten sich kaum auf das Devisenpaar ausgewirkt. Der Euro notierte kurz nach neun Uhr bei 1,0911 Dollar und damit etwas über dem Stand vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0940 Dollar festgesetzt.

Im weiteren Tagesverlauf dürfte sich die Aufmerksamkeit auf die wöchentlichen US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe richten, bevor am Karfreitag der monatliche Arbeitsmarktbericht in Washington veröffentlicht wird. Zudem wird sich am Berichtstag der Fed-Vertreter James Bullard zu Wort melden.

sto/fpr

