Devisen Wien (Früh) - Euro wenig bewegt zum US-Dollar

In Anbetracht einer zunächst dünnen Konjunkturdatenlage hat sich der Euro am Dienstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar nur wenig bewegt. Der Euro notierte gegen 9 Uhr bei 1,1051 Dollar und damit nahe dem Niveau vom Montagabend.

Neben Konjunkturdaten aus den USA, wo das Verbrauchervertrauen des Conference Board und Zahlen vom Immobilienmarkt veröffentlicht werden, stehen am Dienstag zudem Reden von EZB-Vertretern auf der Agenda. "Bei der Verbraucherstimmung gibt es unterschiedliche Signale der bisherigen Umfrageergebnisse", schrieben die Experten der Helaba. Allerdings sollte eine solide Konsumentenlaune möglich sein. Bei den Neubauverkäufen werde mit einem schwächeren Wert gerechnet.

sto/kve

ISIN EU0009652759 EU0009652759