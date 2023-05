Devisen Wien (Früh) - Euro wenig bewegt zum US-Dollar

Der Euro hat sich am Dienstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar kaum bewegt. Er notierte gegen 9.00 Uhr bei 1,0875 Dollar, nachdem er am Vorabend mit 1,0874 Dollar gehandelt worden war.

"Der US-Dollar kann trotz des ungelösten Streits um die Schuldenobergrenze seine zuletzt erzielten Gewinne knapp verteidigen", schrieben die Experten der Helaba. "Immerhin hat sich die Realrenditedifferenz zwischen den USA und der Eurozone in der letzten Zeit zugunsten der US-Währung entwickelt." Zudem trübe sich das technische Umfeld für den Euro ein.

Konjunkturseitig stehen am Handelstag Einzelhandelsumsätze aus den USA im Fokus. Darüber hinaus werden Zahlen aus der US-Industrie erwartet. Am Vormittag bleiben die Blicke allerdings nach Deutschland gerichtet, wo die ZEW-Umfrage veröffentlicht wird.

