Devisen Wien (Früh) - Euro wenig verändert bei 0,9957 Dollar

Der Euro hat sich am Montag in der Früh kaum gegen den US-Dollar bewegt. Gegen 9.25 Uhr hielt die Gemeinschaftswährung bei 0,9957 Dollar. Die EZB hatte ihren täglichen Referenzkurs am Freitag mit 0,9872 Dollar ermittelt.

Der Dollar war am Freitag nach einem durchwachsenen US-Arbeitsmarktbericht unter Druck geraten. Der Euro ist daraufhin über die Marke von 0,99 Dollar gestiegen.

Impulse für den Devisenhandel könnte jetzt der um 10.30 Uhr anstehende Sentix-Konjunkturindex für die Eurozone bringen. Der Index ist einer der ersten Frühindikatoren für den Monat November. "Die Erwartungskomponente könnte sich dabei verbessert haben, während die Lage wohl nochmals schwächer eingeschätzt wird", schreiben die Helaba-Analysten in der Früh.

Angesichts der Ängste vor hoher Inflation und gegensteuernden Zinserhöhungen werden derzeit alle Konjunkturindikatoren aufmerksam erwartet. Der anhaltende Preisdruck spricht für weitere Zinsschritte der EZB, schwache Konjunkturdaten könnten die Notenbank aber mit Rücksicht auf die schwächelnde Wirtschaft zu einem moderateren Kurs zwingen.

"Noch fokussiert sich die Notenbank auf die Bekämpfung der Inflation und dies dürfte sich bis ins kommende Jahr fortsetzen, zumal die Energiepreise jüngst nicht mehr gesunken sind, sondern wieder anziehen", schreiben die Helaba-Analysten.

mik/lek

