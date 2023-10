Devisen Wien (Früh) - Euro wenig verändert bei 1,0536 US-Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh kaum gegen den US-Dollar bewegt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 8.40 Uhr bei 1,0536 Dollar, nachdem sie am Vorabend mit 1,0537 Dollar gehandelt worden war.

Eine schnelle Lösung im aufgeheizten Nahost-Konflikt zeichnet sich nach Einschätzung der Helaba-Analysten nicht ab. Entsprechend hoch sei die Nervosität bei Anlegern. Die Aktienmärkte tendieren schwächer und der Euro hat zuletzt ebenfalls Kursverluste erlitten, hieß es weiter von den Experten.

An Konjunkturdaten dürften im Tagesverlauf Zahlen aus den USA Beachtung finden. Es werden unter anderem die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt erwartet. Aus den Reihen der US-Notenbank Fed äußert sich am Abend der Vorsitzende Jerome Powell auf einer Diskussionsrunde in New York. Thema ist der wirtschaftliche Ausblick.

