Devisen Wien (Früh) - Euro wenig verändert bei 1,0578 US-Dollar

Der Euro hat sich am Mittwoch in der Früh kaum gegen den US-Dollar bewegt. Die Gemeinschaftswährung hielt gegen neun Uhr bei 1,0578 Dollar, nachdem sie am Vorabend mit 1,0574 Dollar gehandelt worden war.

Für Zurückhaltung am Devisenmarkt dürfte derzeit der Nahost-Konflikt sorgen. Gestützt wird die Risikofreude hingegen durch ein unerwartet starkes Wirtschaftswachstum in China. Im dritten Quartal war die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt etwas stärker als erwartet gewachsen.

Nach Einschätzung von Devisenexperten der Commerzbank bleibt der Fokus der Anleger am Devisenmarkt aber "ganz klar auf den Nahen Osten gerichtet". Die Entwicklungen dort dürften in den nächsten Tagen der Treiber bleiben, geldpolitische Erwägungen würden für die US-Notenbank Fed und EZB erst einmal im Hintergrund bleiben, hieß es in einer Analyse.

mik/ste

