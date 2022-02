Devisen Wien (Früh) - Euro wenig verändert gegen US-Dollar

Der Euro hat sich am Mittwoch in der Früh gegenüber dem US-Dollar kaum bewegt. Er notierte um 8.45 Uhr mit 1,1274 Dollar nach 1,1268 Dollar am Vorabend. Im Fokus dürften am heutigen Handelstag vor allem Teuerungsdaten aus der Eurozone stehen, bevor am morgigen Donnerstag die EZB ihre Zinsentscheidung bekannt geben wird.

"Nationale Daten sind bisher gemischt ausgefallen. Während in Belgien die Inflation nochmals gestiegen ist, melden Deutschland, Frankreich und Spanien sinkende Werte. Unisono waren die Inflationsraten aber höher als erwartet und so steht die EZB unter Rechtfertigungszwang", schrieben die Experten der Helaba im Hinblick auf die heute anstehenden Inflationsdaten und der Geldpolitik im Euroraum. Wichtiger in der aktuellen Phase sei die Frage, inwieweit Kernpreise zulegen und es zu Zweitrundeneffekten komme. Noch würden die EZB-Vertreter hier keinen zusätzlichen Druck aufkommen sehen.

ISIN EU0009652759 EU0009652759