Devisen Wien (Früh) - Euro wenig verändert gegen US-Dollar

Der Euro hat sich am Mittwoch in der Früh gegenüber dem US-Dollar wenig verändert präsentiert. Kurz vor 9 Uhr notierte er bei 1,0273 Dollar, nachdem er am Vorabend bis auf 1,0235 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit rund 20 Jahren abgesackt war.

Für die gestrige Euro-Schwäche nannten Experten im Wesentlichen zwei Gründe: Zum einen geht die Furcht vor einer Energiekrise in Europa um. Zum anderen führt die EZB ihren Kampf gegen die Inflation vergleichsweise zurückhaltend.

Konjunkturseitig war in der Früh indes bekannt gegeben worden, dass die deutsche Industrie im Mai wieder etwas mehr Aufträge erhalten hat. Gegenüber April erhöhten sich die Bestellungen um 0,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Es ist der erste Anstieg nach drei Monaten mit Rückgängen.

Der wichtigste Datensatz steht am heutigen Handelstag allerdings erst noch an. In den USA wird der ISM-Index des Nicht-Verarbeitenden Gewerbes veröffentlicht. Laut den Analysten der Helaba bestehe durchaus Enttäuschungspotenzial.

sto/ste

ISIN EU0009652759 EU0009652759