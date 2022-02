Devisen Wien (Früh) - Euro wenig verändert zum US-Dollar

Der Euro hat sich am Montag in der Früh wenig verändert zum US-Dollar präsentiert. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde um 8.45 Uhr mit 1,1348 Dollar knapp über dem Niveau von Freitagabend gehandelt. Wichtige Konjunkturdaten, die den Handel beeinflussen könnten, werden zum Wochenbeginn nicht erwartet.

Am späten Nachmittag steht als einzig wichtiger Kalendereintrag eine Rede der EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Programm. Bis zuletzt standen die unterschiedlichen geldpolitischen Ansätze der Währungshüter in den USA und diesseits des Atlantiks im Fokus. Während die Federal Reserve in den Vereinigten Staaten schon sehr bald beide Zügel der lockeren Geldpolitik - die Leitzinsen und die Bilanzsumme - straffen will, gab es seitens der EZB trotz einer rasanten Teuerung im Euroraum noch kein offenes Bekenntnis zu solchen Schritten.

