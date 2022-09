Devisen Wien (Früh) - Euro wenig verändert zum US-Dollar

Der Euro hat sich am Mittwoch in der Früh wenig verändert gegenüber dem US-Dollar präsentiert. Die Gemeinschaftswährung notierte um kurz vor neun Uhr bei 1,0017 Dollar, nachdem sie am Vorabend mit 1,0027 Dollar gehandelt worden war. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0034 (Montag: 0,9986) Dollar festgesetzt.

"Am Devisenmarkt herrscht weiterhin Patt zwischen den Zinserwartungen dies- und jenseits des Atlantiks und der Euro wird in der Nähe der Parität gehandelt", fassten die Experten der Helaba die Lage zusammen. Noch sei das übergeordnete Bild mit dem bestehenden Abwärtstrend und den Verkaufssignalen von DMI und MACD als belastend einzustufen, die Lage helle sich aber auf, so die Analysten weiter zum technischen Bild.

Fundamental dürften die Devisenhändler und Marktbeobachter genau auf Inflationszahlen aus der Eurozone blicken, nachdem bereits am Vortag Zahlen aus Deutschland und Spanien veröffentlicht worden waren. Am Nachmittag stehen überdies Stimmungsdaten aus der US-Wirtschaft an, publiziert wird der Chicago-PMI. Darüber hinaus melden sich Fed-Notenbanker zu Wort.

sto/ste

ISIN EU0009652759 EU0009652759