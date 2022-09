Devisen Wien (Früh) - Euro wenig verändert zum US-Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh wenig verändert gegenüber dem US-Dollar präsentiert. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 8.35 Uhr bei 1,0020 Dollar, nachdem sie am Vorabend mit 1,0045 Dollar gehandelt worden war. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,0000 Dollar festgesetzt.

"Der Euro konnte zum US-Dollar nicht von der Inflationsentwicklung und den latent gestärkten Zinserwartungen profitieren und handelt weiterhin in der Nähe der Parität", formulierten die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Das technische Bild hat sich nach Einschätzung der Experten etwas aufgehellt, es seien aber noch Risiken nach unten vorhanden. Sollte das bisherige zyklische Tief beim Euro-Kurs bei 0,9901 Dollar durchbrochen werden, drohen Kursrückschläge bis in den Bereich 0,96 Dollar, hieß es weiter.

ste/mik

